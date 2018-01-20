Турки атаковали курдов в Сирии и понесли потери
20 января 2018 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдские отряды народной самообороны (YPG) вступили в бой с турецкими военнослужащими, которые попытались проникнуть вглубь территории Сирии.
По данным источников в курдском ополчении, в ходе вооруженного столкновения, произошедшего в районе приграничной деревни Бюльбюль, были убиты четверо турецких солдат, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.
Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.
15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.
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