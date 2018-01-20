Фигурист Славик Айрапетян занял 15-е место на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию 19 января мужчины состязались в произвольной программе. Армянский фигурист Славик Айрапетян набрал 127.14 очка и занял 16-е место среди 24 спортсменов, вышедших в финал.

По сумме короткой и произвольной программ Айрапетян набрал 196.63 очка (личный рекорд), что позволило ему занять 15-е место – лучший результат в карьере и в истории армянского мужского фигурного катания, сообщает пресс-служба НОКА.

Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес (295.55), опередивший россиян Дмитрия Алиева (274.06) и Михаила Коляду (258.90).