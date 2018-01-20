WikiLeaks: Армен Саркисян в 2007 году был в числе кандидатов в премьеры Армении
20 января 2018 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в Соединенном Королевстве и Ирландии Армен Саркисян, выдвинутый правящей Республиканской партией Армении (РПА) на пост президента РА, был среди кандидатов в премьер-министры РА после президентских выборов 2008 года. Такие данные приводятся в рассекреченных со стороны организации WikiLeaks документах посольства США, один из которых был посвящен встрече заместителя министра финансов и экономики РА Давида Аветисяна с исполняющим обязанности посла США в Армении Рудольфом Периной в 2007 году.
Аветисян рассказал о возможном назначении Армена Саркисяна на пост премьер-министра и упомянул, что он предпочителен для тех близких кругов действующего президента РА Сержа Саргсяна, которые ожидают политических и экономических реформ, более прозрачного управления и прозападной политики.
Бывший чиновник также сказал, что в то время в числе кандидатов на пост премьера Армении упоминались имена Овика Абраамяна и Тиграна Саркисяна.
Аветисян выразил убежденность в том, что только Армен Саркисян сможет придать новое дыхание системе и бороться с коррупцией, что поставит под угрозу уничтожения политическую элиту Армении.
Согласно источнику, Серж Саргсян был склонен видеть технократов в числе министров в новом кабинете. Однако от этого шага его удержали другие члены РПА -председательствующий в то время в Национальном собрании Тигран Торосян и Галуст Саакян.
Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.
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