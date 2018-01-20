Facebook будет определять надежность источников новостей через опрос пользователей

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook спросит пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют. Об этом сообщил основатель соцсети и руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг.

По его словам, в будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации.

«Некоторые СМИ пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят», - написал Цукерберг.

В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют.

Первые опросы пройдут после 22 января. По словам основателя соцсети, в настоящее время новости составляют около 5% сообщений в ленте пользователей Facebook. В будущем эта доля снизится до 4% за счет того, что пользователям будет чаще показывать сообщения от их знакомых и родных.

Ранее соцсети критиковали за то, что они являются механизмом распространения фейковых новостей - сообщений, которые не выдерживают проверки фактами, но широко тиражируются в интернете.