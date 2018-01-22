BBC: Трансфер Мхитаряна в «Арсенал» подтвердится 22-23 января

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян согласился присоединиться к «Арсеналу», а чилийский нападающий Алексис Санчес готов отправиться в противоположном направлении.

Как сообщает BBC Sport,официальное объявление о трансфере Мхитаряна и Санчеса будет сделано только 22-23 января, так как клубы должны подать документы для того, чтобы исправить данные в разрешении на работу для футболистов.

Отмечается также, что обмен игроков будет осуществлен без доплаты со стороны «Манчестер Юнайтед».

21 янаваря стало известно, что Алексис Санчес прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне, где в ближайшее время пройдет медобследование. Мхитарян тем временем уже отправился в Лондон, где его заметили с его агентом Мино Райола.