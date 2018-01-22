Азербайджан применил беспилотники против армянских сил в Карабахе
22 января 2018 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан 20 января примерно в 14:50 по местному времени совершил очередную провокацию в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил, сбросив на армянские позициивместо мины ручную гранату в обычном стакане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
«Забавно, что постоянно заявляющий о 4-миллиардном военном бюджете Азербайджан использует в 21-м веке кустарно изготовленное «военно-техническое» средство, которое еще в 20-м столетии использовали афганские моджахеды, а позже также террористы «Исламского государства»,- говорится в заявлении оборонного ведомства.
В результате действий азербайджанских ВС Армия обороны НКР каких-либо потерь не понесла.
Азербайджан покупает БПЛА у Израиля. В 2007 году он подписал контракт с Израилем по поставкам оружия на сумму 1,6 млрд долларов.
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