Шахматист Айк Мартиросян в шаге от чемпионства
22 января 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Ереване мужском чемпионате Армении по шахматам 21 января состоялись партии десятого тура.
Шахматист Айк Мартиросян сыграл вничью и теперь на пол-очка опережает потерпевшего поражение Роберта Оганесяна. В заключительном туре претенденты на чемпионское звание 22 января сыграют между собой, сообщает пресс-служба НОКА.
Результаты десятого тура: Роберт Оганесян – Мануел Петросян 0:1, Тигран Арутюнян – Оганес Габузян 0:1, Карен Григорян – Тигран Петросян, Арман Пашикян – Самвел Тер-Саакян, Шант Саргсян – Айк Мартиросян – ничьи, Завен Андриасян – свободен.
Турнирная таблица: Мартиросян – 6,5 очков, Оганесян – 6, Пашикян – 5,5, М. Петросян, Андриасян – по 5, Саргсян – 4,5, Тер-Саакян – 4, Арутюнян, Григорян, Т. Петросян – по 3,5, Габузян – 3.
В последнем 11-м туре 22 января встречаются: Мартиросян – Оганесян, Тер-Саакян – Т. Саргсян, Петросян – Пашикян, Габузян – Григорян, Андриасян – Арутюнян, М. Петросян – свободен.
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