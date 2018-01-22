Oxfam: В 2016-17 гг каждые 2 дня в мире появлялся новый миллиардер
22 января 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей. Как следует из исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло.
По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами, пишет Deutsche Welle.
82% «новых» заработанных средств в мире ушли в 2017 году на счета самых обеспеченных людей, составляющих около 1% населения. 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.
«Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка», - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.
Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.
«Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты - особенно зарплаты и налоги - чтобы увеличивать доходы акционеров», - сказал Калински.
Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье «для всех».
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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