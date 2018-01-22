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Роналду назвал Месси плохим игроком

Роналду назвал Месси плохим игроком
22 января 2018 - 12:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал коллегу из «Барселоны» Лионеля Месси плохим футболистом.

Перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво» один из мальчиков, в сопровождении которых футболисты выходят на поле, сказал Роналду: «Для меня ты лучший в мире. а Месси…». Роналду сам решил закончить фразу, с улыбкой добавив: «А Месси — плохой футболист», пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.

Встреча «Реал» — «Депортиво» прошла в 21 января и завершилась со счетом 7:1, сам Роналду забил два мяча. В конце матча ему разбили лицо в кровь.

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов.

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Lenta.ru: Роналду назвал Месси плохим футболистом
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