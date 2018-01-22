Amazon открыла первый супермаркет без касс
22 января 2018 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый «оффлайновый» супермаркет интернет-гиганта Amazon, в котором нет привычных касс, открывается 22 января в американском Сиэттле.
В супермаркете под названием Amazon Go все покупатели кладут в корзину выбранные товары, после чего уходят из магазина, а сумма за покупки автоматически списывается с пользовательского счета Amazon. Помимо этого, на каждой полке установлены весы, которые будут регистрировать снятые товары, пишет Deutsche Welle.
Для посещения магазина необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и по завершению покупок телефон необходимо просканировать на специализированном турникете. После выбора определенного товара покупателю необязательно его держать перед считывателем кода или каким-либо подобным устройством. В Amazon утверждают, что при покупках не используется система распознавания лиц. Представители американских СМИ, которые посетили магазин до официального открытия, отметили, что в магазине установлены десятки видеокамер.
Открытие подобного магазина анонсировалось более года назад. По неподтвержденным сообщениям масс-медиа, внедряемая технология поначалу плохо срабатывала при большом скоплении людей. За прошедшее время неполадки удалось устранить. Несколько месяцев назад группа сотрудников компании успешно протестировала систему покупок, одевшись в одинаковые костюмы покемонов пикачу.
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