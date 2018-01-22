Фестиваль чая и кофе в Ереване: Чемпионат бариста, ярмарка, гадание на кофейной гуще и концерт

PanARMENIAN.Net - 28-29 сентября 2018 года В Ереване у Лебединого озера пройдет ежегодный Фестиваль чая и кофе.

«Приглашаются все желающие приятно провести время в осенние выходные с друзьями, детьми, семьей, от души попить чайку-кофейку с десертом, для чего будет организована дегустация, приобрести понравившиеся сорта по оптовым ценам»,- отмечают организаторы мероприятия на странице в соцсети Facebook.

Основным событием фестиваля станет выставка-ярмарка чая, кофе и сопутствующих товаров. Здесь будут представлены различные сорта чая и кофе, разновидности местных травяных чаев. В специально оформленных павильонах в течение 2 дней можно будет увидеть чайные церемонии народов мира (Вьетнам, Китай, Индия, Корея), ознакомиться с разными способами приготовления и потребления чая в соответствии с национальными традициями. Особо будет выделено такое направление как aрмянские травяные и горные чаи, кулинарные изделия.

В первый день фестиваля впервые в Армении пройдет чемпионат бариста, в рамках которого оценивать армянских бариста будет международное жюри. За 15 минут участники должны будут презентовать себя и свою кофейную смесь, приготовить 4 эспрессо, 4 капучино, 4 кофе по-армянски «на песке» и 4 авторских напитка.

В рамках фестиваля пройдут также мастер-классы по чайной церемонии от профессионалов, традиционное гадание на кофейной гуще, концерт джазовой и поп-музыки на большой сцене, вручение призов и номинаций в различных категориях.

Организаторами фестиваля являются компании «Пром Экспо» и «Азд продакшн». Фестиваль впервые прошел в Армении в 2017 году.