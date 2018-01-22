Modern Talking и Томас Андерс дадут концерт в Ереване
22 января 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий поп-певец, бывший солист диско-группы Modern Talking Томас Андерс совместно с Modern Talking Band в рамках мирового турне выступит с концертом в Ереване.
Концерт состоится 27 марта в большом зале Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна.
Группа впервые в Армении вживую исполнит знаменитые хиты Modern Talking 80-х годов.
Как отмечают организатовы концерта на странице в соцсети Facebook, билеты вскоре поступят в продажу.
Modern Talking - немецкий музыкальный дуэт, существовавший с 1984 по 1987 и с 1998 по 2003 годы, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско, европоп и евродэнс. В состав группы входили Томас Андерс (ведущий вокал) и Дитер Болен (гитара, бэк-вокал, написание песен, продюсирование). Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 120 миллионов экземпляров (по состоянию на 2003 год).
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