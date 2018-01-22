В РФ предложили объявлять мужчину и женщину «фактически» женатыми после 5 лет сожительства
22 января 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Госдуму России внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.
«Фактические брачные отношения - не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», - следует из текста законопроекта, передает ТАСС.
Согласно инициативе, при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.
«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального», — сказано в пояснительной записке.
По действующему Семейному кодексу права и обязанности супругов возникают только после государственной регистрации брака. Обязанности родителей (например, по уплате алиментов) рассматриваются отдельно от понятия брака. Даже если ребенок родился вне брака, его отцовство можно установить в судебном порядке.
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