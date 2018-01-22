Премьер Армении: Сейчас в стране лучшее время для бизнеса

PanARMENIAN.Net - Сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в интервью РИА Новости.

«Одна из наших основных целей — это создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса в стране»,- сказал он.

По его словам, сегодня Армения имеет развивающуюся экономику, реагирующую на часто непредсказуемые мировые перемены.

«У нас имеется льготный режим торговли с США, Канадой, Швейцарией, Норвегией и Японией, так называемый GSP. Также Армения является одной из 10 стран мира, пользующихся Всеобщей системой преференций GSP+ Евросоюза, которая позволяет экспортировать в ЕС на льготных условиях порядка 6400 наименований товаров, произведенных в нашей стране. С января 2018 года Армения стала членом системы REX. Это означает, что начиная с 2018 года организации, один раз регистрируясь в электронной системе, больше не будут обязаны для каждой партии товаров получать сертификаты происхождения и смогут экспортировать товары в ЕС, пользуясь не только нулевым тарифом таможенных пошлин, но также тратить меньше денег на сертификат»,- рассказал Карапетян.

По его словам, сфера сельского хозяйства находится в центре внимания армянского правительства, и в стране реализовывается целый ряд программ, направленных на создание современного, прибыльного и индустриального сельского хозяйства.

«Естественно, все это не может не отражаться и на экспорте нашей сельскохозяйственной продукции в Россию, который динамично растет»,- добавил премьер.

Говоря о проблемах экспорта, Карапетян отметил, что они в основном связаны с логистикой на Верхнем Ларсе: «Это проблемы в основном технического характера, связанные с погодными условиями и сезонной нагрузкой. В настоящее время обсуждаются также альтернативные варианты логистики. Одновременно ведутся работы по повышению уровня представленности армянской продукции в различных выставках, которые также способствуют увеличению экспорта и появлению на новых рынках».