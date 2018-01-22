Турция начала новое наступление на Африн: Курды призвали РФ остановить операцию
22 января 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие войска начали наступление на Африн с нового направления — от города Аазаз на северо-западе Сирии.
Аазаз, расположенный к востоку от Африна, перешел под контроль умеренной сирийской оппозиции и турецких сил после операции «Щит Евфрата» в 2016 году.
Африн удерживают формирования Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Утром в командовании SDF заявили об атаке Аазаза. По утверждению курдов, их бойцы ликвидировали шестерых «протурецких боевиков», еще троих взяли в плен. Турецкая армия попыталась помешать курдам, обстреляв из артиллерии их позиции в деревнях Дикмедаш и Кестель, пишет РИА Новости.
Представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман призвал Россию остановить военную операцию Турции против сирийских курдов.А главнокомандующий курдскими отрядами бойцов YPG Сипан Хемо обвинил Россию в предательстве за то, что она не отговорила Анкару от нападения на курдский кантон Африн в Сирии.
«Фашистское турецкое государство начало оккупацию и массовые убийства курдов на глазах всего мира. Весь мир несет ответственность за эту оккупацию и массовые убийства», — заявил Хемо, отметив, что в особенности курды разочарованы поведением Москвы, пишет Lenta.ru.
«Россия в настоящее время является союзником турецкого государства (...) и находится на грани войны с нами (...). У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — отметил курдский главнокомандующий.
Он добавил, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы и Россия «стала беспринципным государством».
В районе Африна под руководством турецкого Генштаба 20 января стартовала военная операция против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции. Также применяется боевая авиация. По сведениям Haberturk, турецкие вооруженные силы за последние 48 часов продвинулись на 7,5 километра от границы в направлении Африна.
YPG — военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.
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