Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
22 января 2018 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти. Утверждение его на эту должность состоялось 22 января на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался, пишет ТАСС.
Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.
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