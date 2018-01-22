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Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ

Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
22 января 2018 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти. Утверждение его на эту должность состоялось 22 января на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался, пишет ТАСС.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.

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Tass.ru. Новым председателем ПАСЕ стал Микеле Николетти
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