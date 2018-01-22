Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти. Утверждение его на эту должность состоялось 22 января на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался, пишет ТАСС.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.