Аронян выступит на Tradewise Chess Festival
22 января 2018 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - С 23 января по 1 февраля на Гибралтаре пройдет традиционный шахматный фестиваль Tradewise Chess Festival.
В главном турнире выступит армянский гроссмейстер Левон Аронян, сообщает пресс-служба НОКА.
Среди участников такие известные шахматисты, как Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна (Индия), Никита Витюгов (Россия), Василий Иванчук (Украина) и другие.
Турнир пройдет по швейцарской системе - 10 туров.
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