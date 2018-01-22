Об армянских жертвах Сталинских репрессий издадут сборник на русском
22 января 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный архив Армении до 2020 года опубликует сборник из 4-5 томов об армянских жертвах Сталинских репрессий. Об этом сообщил директор национального архива Армении Аматуни Вирабян.
Он отметил, что первый том сдорника уже находится в стадии редактирования.
«Есть и приказы и списки. Формально репрессии объяснялись необходимостью ликвидации тех, кто может в случае войны стать пятой колонной. С детских лет моя мечта - внести ясность в вопрос судьбы этих людей. Вопрос «расстрел или лагерь» решался исходя из возраста и трудоспособности человека. Большая часть не возвратилась из лагерей», — сказал Вирабян, пишет Rusarminfo.
По его словам, сборник будет издан на русском языке.
Он также отметил, что Национальный архив издаст энциклопедию на русском языке, посвященую армянским офицерам армии Первой Республики, давшим отпор турецкой армии.
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