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Кандидатуру Пучдемона выдвинули на пост главы Каталонии

Кандидатуру Пучдемона выдвинули на пост главы Каталонии
22 января 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона. Об этом объявил новый председатель каталонского парламента Роже Торрент 22 января после консультаций с главами парламентских партий.

Парламент должен будет проголосовать за или против кандидатуры Пучдемона до 31 января, пишет Deutsche Welle.

Роже Торрент также является сторонником независимости Каталонии от Испании, он был избран спикером парламента 17 января. В конце декабря 2017 года в Каталонии прошли внеочередные выборы в региональный парламент, на которых больше всего голосов набрала партия «Граждане - Гражданская партия», выступающая за евроинтеграцию. Второе и третье места заняли сепаратистские партии: возглавляемая Пучдемоном коалиция «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии».

22 января испанская генпрокуратура запросила в Верховном суде страны повторный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, поскольку он покинул террииторию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании за свою роль в неудачной попытке отделения региона от Испании после проведения спорного референдума.

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Deutsche Welle: Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы Каталонии
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