Фильм «Чудо-женщина 2» снимут по правилам «антихаррасмента»
22 января 2018 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - «Чудо-женщина 2» станет первым фильмом, который снимут в соответствии с гайдлайнами против харрасмента от Гильдии продюсеров Америки. Об этом говорится в заявлении организации.
Гильдия продюсеров опубликовала новый гайдлайн 19 января. Он предусматривает, что все члены съемочной команды, в том числе продюсеры и актеры, должны обращать внимание на домогательства и бороться с харрасментом на съемках. В методы борьбы входит также назначение юристов, к которым потерпевшие могут обратиться без страха столкнуться с ответными мерами, пишет TJ со ссылкой на Vanity Fair.
«Нельзя больше покрывать сексуальные домогательства в нашей индустрии. Сейчас наше общество находится в фазе перехода, когда мы пересматриваем манеры поведения на работе и вне ее. Продюсеры имеют влияние как на съемочной площадке, как и за ее пределами, и могут задать тон в создании рабочей атмосферы, которая основана на взаимном уважении»,- говорится в заявлении Гильдии продюсеров США.
Премьера фильма «Чудо-женщина 2» намечена на 13 декабря 2019 года. Ранее исполнительница главной роли Галь Гадот заявила, что не будет сниматься в продолжении, если Warner Bros. не прекратит сотрудничество с компанией режиссера и продюсера Бретта Рэтнера RatPac-Dune Entertainment. В ноябре 2017 года шесть актрис обвинили его в домогательствах.
Волна сообщений о домогательствах началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна — о домогательствах с его стороны сообщили более 40 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Одним из самых громких стал случай с Кевином Спейси — его обвинили в домогательствах после того, как он совершил каминг-аут. Актриса Алисса Милано запустила в твиттере тег #MeToo, в постах с которым женщины и мужчины рассказывали о домогательствах в их адрес.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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