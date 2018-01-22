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Мхитарян официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Мхитарян официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»
22 января 2018 - 22:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян официально перешел в лондонский «Арсенал».

Как сообщил официальный сайт лондонского клуба, сделка по обмену Мхитаряна на чилийского нападающего Алексиса Санчеса завершена. «Арсенал» не разглашает длительность соглашения 29-летнего футболиста с клубом, просто упомянув «долгосрочный контракт».

«Я счастлив, что сделка завершена. Я всегда мечтал играть в «Арсенале». Теперь я тут, и все свои силы направлю на создание истории с клубом»,- заявил Мхитарян.

Между тем, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал Мхитаряна совершенным футболистом. По его словам, хавбек умеет многими полезными качествами.

«Генрих – совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами»,- сказал Вегнер.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна 15 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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