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Фанаты «Арсенала» пытаются правильно произнести имя Мхитаряна: Справившийся получит 20 фунтов (видео)

Фанаты «Арсенала» пытаются правильно произнести имя Мхитаряна: Справившийся получит 20 фунтов
 23 января 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Фанаты лондонского «Арсенала» не могут произнести правильно имя нового игрока клуба, полузащитника сборно Армении Генриха Мхитаряна.

Ведущий канала Arsenal Fan TV попросил продиктовать имя и фамилию 29-летнего армянина, но почти никто не смог справиться с задачей. Тот, кому бы это удалось, получил бы приз в размере 20 фунтов стерлингов.

Однако лишь седьмому участнику челленджа удалось безошибочно произнести имя новичка клуба.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.

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