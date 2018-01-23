Каро Пайлана представлен к присуждению Нобелевской премии Мира

PanARMENIAN.Net - Руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саида Оганян заявила, что представила депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира.

Целью организации «АМШЕНКА» является защита прав женщин, международное признание и осуждение Геноцида армянского народа, совершенного на его исторической Родине в Западной Армении, Амшене, защита других коренных народов и их прав, предоставленных и гарантированных им со стороны международного сообщества. Приоритетным направлением работы организации также является содействие в решении общечеловеческих и гуманитарных программ.

Организация обратилась в Нобелевский комитет с заявкой о присуждении Нобелевской премии Мира Пайлану - «человеку, который посвятил всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона».

«На сегодняшний день он один из немногих, кто взял на себя бремя защиты гуманистических ценностей, защиты национальных и религиозных меньшинств. Посеянные им семена мира, толерантности и взаимопонимания между людьми разных национальностей и конфессий, дают положительные всходы в турецком обществе. И это несмотря на давление, реальные угрозы в адрес депутата со стороны провластных националистических и экстремистских сил, приверженцев деспотичного режима, не раз требующего прекращения его политической и гуманистической деятельности»,- говорится в заявлении Оганян.