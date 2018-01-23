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Премьер РА призвал бизнесменов Швейцарии заняться бизнесом в Армении

Премьер РА призвал бизнесменов Швейцарии заняться бизнесом в Армении
23 января 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в Цюрихе провел рабочий обед с представителями Торговой палаты Армения-Швейцария и швейцарскими бизнесменами и призвал их заняться бизнесом в Армении.

Карапетян выразил удовлетворение в связи с ростом товарооборота между Арменией и Швейцарией за 2017г. почти в 3,5 раза.

«Мое сегодняшнее послание вам простое и искреннее: приезжайте и занимайтесь бизнесом в Армении, приезжайте и делайте инвестиции в Армению. Наша страна – достойное место для инвестиций и бизнеса»,- сказал премьер, обратившись к присутствующим.

Он назвал результаты работы за 2017 год весьма многообещающи: «Мы ожидаем, что уровень роста ВВП за 2017г. достигнет порядка 7%. Этому результату способствовал рост в промышленности в 12,3%, по сравнению с итогами за январь-ноябрь 2016г., а также увеличение объемов торгового оборота на 14,4% и услуг – на 14,2% (за исключением торговли)», – сказал К. Карапетян, добавив, что за данный промежуток времени выросли также объемы экспорта – на 23,5% и импорта – на 28%».

Карапетян отметил, что в Армении будет самый высокий темп роста в регионе.

«Если вы меня спросите в какую область стоит инвестировать, то я отвечу, что существует ряд сфер, к примеру, сельское хозяйство, IT-сфера и область высоких технологий, туризм, фармацевтика, инфраструктуры, энергетика и горнодобывающая промышленность, производство ювелирных изделий и драгоценных камней, производство часов и др. Да, Армения невелика по размерам, однако пролегающие через территорию РА рынки намного больше. Армения является членом ЕАЭС, которая представляет собой 180-миллионный рынок и единый экономический союз»,- сказал премьер.

Карапетян 22 января с рабочим визитом отправился в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в 2018 году проходит под девизом «Создавая совместное будущее в разрозненном мире» (Creating a Shared Future in a Fractured World). В рамках ВЭФ (WEF) в Давосе запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьер-министра с руководителями других государств, представителями международных структур и бизнес-компаний. Карен Карапетян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL).

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