В мире почти 1,5 млрд человек обеспечивают себе работой лишь нищенское существование

PanARMENIAN.Net - Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты. В 2017 году без работы находилось 192 миллиона человек. Об этом заявил 23 января в Женеве глава Международной организации труда (ILO) Гай Райдер.

Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли. Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование. В ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек, утверждает Гай Райдер, пишет Deutsche Welle.

Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке - там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек. В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года - 8,5 процента. По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.

Между тем в Армении, по состоянию первых трех кварталов 2017 года, уровень безработицы в среднем составил 17,7%.