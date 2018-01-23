Netflix потерял $39 млн из-за ухода Спейси

PanARMENIAN.Net - Разрыв контракта с голливудским актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, обошелся компании Netflix в 39 миллионов долларов.

Официально эта сумма указана в отчете, направленном инвесторам, как «непредвиденные расходы», однако источники сообщили, что причиной стал отказ сотрудничества с Кевином Спейси: средства ушли на съемку эпизодов сериала «Карточный домик», а также фильма «Гор» об американском писателе Горе Видале, в котором Спейси сыграл главную роль, пишет Esquire со ссылкой на CNN.

Ранее Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», ограничив его шестью сезонами. Кевин Спейси играл в «Карточном домике» главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда, однако после обвинений в домогательствах его уволили из проекта. Кроме того, в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» вырезали и пересняли все сцены с участием Спейси.

Первым Кевина Спейси обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Сам Спейси заявил, что не помнит этого случая, но принес извинения и совершил каминг-аут.