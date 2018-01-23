Мхитарян пожертвует свою футболку МЮ больным раком армянским детям
23 января 2018 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян пожертвует свою футболку «Манчестер Юнайтед» с подписями игроков клуба больным раком детям Армении. Об этом сам футболисы написал на своей странице в Facebook.
«В знак благодарности фанатам «Манчестер Юнайтед» и тем людям, которые внесли свой вклад в документальный фильм «Мики: армянский герой» я пожертвую футболку с подписями всех игроков МЮ в помощь больным раком детям в Армении», - написал футболист.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.
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