Мхитарян пожертвует свою футболку МЮ больным раком армянским детям

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян пожертвует свою футболку «Манчестер Юнайтед» с подписями игроков клуба больным раком детям Армении. Об этом сам футболисы написал на своей странице в Facebook.

«В знак благодарности фанатам «Манчестер Юнайтед» и тем людям, которые внесли свой вклад в документальный фильм «Мики: армянский герой» я пожертвую футболку с подписями всех игроков МЮ в помощь больным раком детям в Армении», - написал футболист.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.