// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения стала членом Международной морской организации

Армения стала членом Международной морской организации
23 января 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения стала членом Международной морской организации (IMO). Об этом сообщается на сайте ООН.

Членство Армении в организации подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приняв соответствующую Конвенцию.

Таким образом, Армения стала 173-й страной, присоединившейся к организации, не считая трех ассоциированных стран.

Еще в октябре 2017 года,первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Григорян заявил, что Армения сможет поднимать свой флаг на кораблях.

Международная морская организация — международная межправительственная организация, подчиняющаяся Генассамблее ООН, специализируется на сотрудничестве и обмене информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.

 Самое значимое
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армянПредставители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Мужниекс: Баку должен поменять политический курс, если хочет улучшить отношения с ЕС «Я резко осуждают приговор Мухтарлы. Считаю это продолжением беззакония, начатого с его похищения в Тбилиси и незаконном перевозе через границу в Азербайджан»,- сказал Мужниекс
ООН: Число беженцев может увеличиться из-за операции Турции в Африне Любые боевые действия приводят к переселению людей в Сирии. Мы видели это в Идлибе, где свои дома покинуло свыше 200 тысяч человек
Ибрагимович попрощался с Мхитаряном: Удача тебе не нужна, наслаждайся игрой «Удача тебе не нужна, просто наслаждайся своей игрой»,- написал швед, опубликовав фотографию с армянским футболистом
Ученые: Женщины больше мужчин усложняют совместную жизнь В исследовании приняли участие 1100 респондентов, примерно половину которых составляли женщины