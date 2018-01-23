Армения стала членом Международной морской организации
23 января 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения стала членом Международной морской организации (IMO). Об этом сообщается на сайте ООН.
Членство Армении в организации подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приняв соответствующую Конвенцию.
Таким образом, Армения стала 173-й страной, присоединившейся к организации, не считая трех ассоциированных стран.
Еще в октябре 2017 года,первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Григорян заявил, что Армения сможет поднимать свой флаг на кораблях.
Международная морская организация — международная межправительственная организация, подчиняющаяся Генассамблее ООН, специализируется на сотрудничестве и обмене информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.
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