PanARMENIAN.Net - Армения стала членом Международной морской организации (IMO). Об этом сообщается на сайте ООН.

Членство Армении в организации подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приняв соответствующую Конвенцию.

Таким образом, Армения стала 173-й страной, присоединившейся к организации, не считая трех ассоциированных стран.

Еще в октябре 2017 года,первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Григорян заявил, что Армения сможет поднимать свой флаг на кораблях.

Международная морская организация — международная межправительственная организация, подчиняющаяся Генассамблее ООН, специализируется на сотрудничестве и обмене информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.