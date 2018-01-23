Ибрагимович попрощался с Мхитаряном: Удача тебе не нужна, наслаждайся игрой
23 января 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович попращался со своим бывшим одноклубником, полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном. В своем Instagram Ибрагимович отреагировал на переход Мхитаряна в «Арсенал».
«Удача тебе не нужна, просто наслаждайся своей игрой»,- написал швед, опубликовав фотографию с армянским футболистом.
22 января Мхитарян перешел в «Арсенал», а полузащитник лондонцев Алексис Санчес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Данный обмен был осуществлен без доплат.
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