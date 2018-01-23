ООН: Число беженцев может увеличиться из-за операции Турции в Африне
23 января 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди опасается роста числа перемещенных лиц из-за операции Турции в сирийском Африне.
«Любые боевые действия приводят к переселению людей в Сирии. Мы видели это в Идлибе, где свои дома покинуло свыше 200 тысяч человек. Так что это нас постоянно заботит. Я бы хотел надеяться, что (операция — ред.) не приведет к этому (росту числа перемещенных лиц — ред.), но любые военные действия провоцируют переселение», — сказал он, пишет РИА Новости.
В районе Африна под руководством турецкого Генштаба 20 января стартовала военная операция против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции. Также применяется боевая авиация. По сведениям Haberturk, турецкие вооруженные силы за последние 48 часов продвинулись на 7,5 километра от границы в направлении Африна.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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