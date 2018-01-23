// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент НКР: Сделаем все возможное для повышения боеспособности ВС

Президент НКР: Сделаем все возможное для повышения боеспособности ВС
23 января 2018 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих. Об этом заявил 23 января в Степанакерте президент НКР Бако Саакян в ходе заседания военного совета Армии обороны, посвященного подведению итогов 2017 года и планам на 2018 год.

В своем выступлении глава государства коснулся масштабных работ, проведенных в 2017 году в сфере военного строительства, дал поручения по надлежащей реализации намеченных на 2018 год программ.

Саакян в целом дал удовлетворительную оценку работам, проведенным в сфере в 2017 году, отметив, что их результаты очевидны.

Президент подчеркнул, что поставленные задачи важны и потребуют ежедневной координированной и кропотливой работы всех звеньев командного состава.

«Уверен, что наша армия, как всегда, сможет эффективно решить поставленные перед ней задачи. Государство в свою очередь продолжит уделять внимание сфере военного строительства, сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих», - отметил в своем выступлении глава государства.

 Самое значимое
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армянПредставители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 23 января 2018
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
США поставили Грузии противотанковые системы Javelin По заявлению Изория, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы
Номинанты на «Оскар» объявлены На «Оскар» за лучшую женскую роль претендуют: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»)
Надаль вылетел с Australian Open 31-летний Надаль снялся с матча в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты
В Азербайджане усмотрели оскорбление в раскраске мусорных баков в московском торговом центре По его словам, за раскраской мусорных баков стоят не любящие Азербайджан силы