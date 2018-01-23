Президент НКР: Сделаем все возможное для повышения боеспособности ВС
23 января 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих. Об этом заявил 23 января в Степанакерте президент НКР Бако Саакян в ходе заседания военного совета Армии обороны, посвященного подведению итогов 2017 года и планам на 2018 год.
В своем выступлении глава государства коснулся масштабных работ, проведенных в 2017 году в сфере военного строительства, дал поручения по надлежащей реализации намеченных на 2018 год программ.
Саакян в целом дал удовлетворительную оценку работам, проведенным в сфере в 2017 году, отметив, что их результаты очевидны.
Президент подчеркнул, что поставленные задачи важны и потребуют ежедневной координированной и кропотливой работы всех звеньев командного состава.
«Уверен, что наша армия, как всегда, сможет эффективно решить поставленные перед ней задачи. Государство в свою очередь продолжит уделять внимание сфере военного строительства, сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих», - отметил в своем выступлении глава государства.
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