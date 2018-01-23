Известны сумма зарплаты, срок контракта и номер Мхитаряна в «Арсенале»
23 января 2018 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более£200.000 в неделю.
Как передаетDaily Star, контракт 29-летнего армянина с клубом расчитан на 3,5 года.
Известно также, что Мхитарян взял седьмой номер, под которым выступал перешедший в «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Чилиец тоже будет играть в МЮ под «семеркой».
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
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