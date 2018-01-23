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Известны сумма зарплаты, срок контракта и номер Мхитаряна в «Арсенале»

Известны сумма зарплаты, срок контракта и номер Мхитаряна в «Арсенале»
23 января 2018 - 18:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более£200.000 в неделю.

Как передаетDaily Star, контракт 29-летнего армянина с клубом расчитан на 3,5 года.

Известно также, что Мхитарян взял седьмой номер, под которым выступал перешедший в «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Чилиец тоже будет играть в МЮ под «семеркой».

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.

Ссылки по теме:
The Daily Star. Arsenal unveil Henrikh Mkhitaryan: First official pictures of Armenian in Gunners shirt
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