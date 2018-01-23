Михаил Галустян и Евгений Петросян пополнили список доверенных лиц Путина
23 января 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Центризбирком РФ зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, в поддержку самовыдвижения которого на выборах-2018 уже собрано более 1,6 миллиона подписей.
Итого список включает 413 доверенных лиц. В числе пополнивших ряды доверенных лиц Путина писатель-юморист Евгений Петросян и шоумен и комедийный актер Михаил Галустян.
Среди 154 новых доверенных лиц значительную часть занимают известные деятели культуры. В списке присутствуют дирижеры Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий и Борис Темиркановы, режиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Сергей Мирошниченко, Джаник Файзиев, Рудольф Фурманов, пишет РИА Новости.
Первая половина списка была зарегистрирована 12 января, в ней фигурировали как ректоры российских вузов, певцы и режиссеры, военные, герои России и труда, так и врачи, доярки. Среди них такие известные общественные деятели как Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Владимир Урин и другие.
Неизвестно, будет ли ЦИК еще регистрировать доверенных лиц. Как ранее заявлял сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев, список доверенных лиц Путина может пополняться вплоть до 16 марта по желанию самого кандидата. По закону их число не может превышать 600.
Встреча доверенных лиц Путина может состояться в последних числах января.
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