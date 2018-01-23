В Болгарии установят памятник Гарегину Нжде

PanARMENIAN.Net - В культурно-историческом комплексе «Двор кириллицы» города Плиска на северо-востоке Болгарии будет установлен бронзовый памятник герою армянского народа Гарегину Нжде.

«Будет установлено около 80 памятников выдающимся деятелям разных народов и стран. Армянский народ там будет представлять выдающийся деятель и филосов Гарегин Нжде», — сказал создатель комплекса «Двор кириллицы» бизнесмен из Болгарии Карен Алексанян, передает Rusarminfo.

Он отметил, что е посетил Армению для консультаций со специалистами, чтобы памятник Нжде был выполнен на самом высоком уровне.

«Сейчас в Москве готовятся памятники Пушкину, Достоевскому и Есенину. Они будут установлены как только мастера закончат работу», — сказал бизнесмен.

По его словам, памятник Нжде будет установлен не раньше лета 2018 года.

Культурно-исторический комплекс «Двор кириллицы» города Плиска был создан в 2015 года.