В Болгарии установят памятник Гарегину Нжде
23 января 2018 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В культурно-историческом комплексе «Двор кириллицы» города Плиска на северо-востоке Болгарии будет установлен бронзовый памятник герою армянского народа Гарегину Нжде.
«Будет установлено около 80 памятников выдающимся деятелям разных народов и стран. Армянский народ там будет представлять выдающийся деятель и филосов Гарегин Нжде», — сказал создатель комплекса «Двор кириллицы» бизнесмен из Болгарии Карен Алексанян, передает Rusarminfo.
Он отметил, что е посетил Армению для консультаций со специалистами, чтобы памятник Нжде был выполнен на самом высоком уровне.
«Сейчас в Москве готовятся памятники Пушкину, Достоевскому и Есенину. Они будут установлены как только мастера закончат работу», — сказал бизнесмен.
По его словам, памятник Нжде будет установлен не раньше лета 2018 года.
Культурно-исторический комплекс «Двор кириллицы» города Плиска был создан в 2015 года.
Самое значимое
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
Partner news
Последние новости
США поставили Грузии противотанковые системы Javelin По заявлению Изория, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы
Номинанты на «Оскар» объявлены На «Оскар» за лучшую женскую роль претендуют: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»)
Надаль вылетел с Australian Open 31-летний Надаль снялся с матча в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты
В Азербайджане усмотрели оскорбление в раскраске мусорных баков в московском торговом центре По его словам, за раскраской мусорных баков стоят не любящие Азербайджан силы