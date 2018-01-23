В Китае 1500 рабочих построили железнодорожную развязку всего за 9 часов (видео)
23 января 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 января в китайском городском округе Лунъянь рабочие начали строить железнодорожную развязку, которая должна связать три крупные ветки в одну железную дорогу Наньлонг.
Уже 20 января они закончили работу: на все у них ушло 9 часов.
Над постройкой всю ночь трудились полторы тысячи рабочих. Они разделились на семь групп и одновременно решали разные задачи, пишет TJ со ссылкой на LADbible.
Также им помогали семь поездов и 23 экскаватора. Рабочие успели сделать не только развязку, но и установить светофоры и системы контроля движения.
Полностью железную дорогу Наньлонг закончат к концу 2018 года. Согласно проекту, она станет основным транспортным узлом между центральной и юго-восточной частями Китая.
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