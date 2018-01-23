В Азербайджане усмотрели оскорбление в раскраске мусорных баков в московском торговом центре
23 января 2018 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальных сетях распространилась фотография мусорных баков в торговом центре «Мега» в Москве, которые якобы раскрашены в цвета азербайджанского флага. На баке также имеется надпись «Цвет имеет значение».
Фотография вызвала истерию в рядах не только простых азербайджанцев, но и политических деятелей, дошло до абсурда - в случишвемся усмотрели преднамеренное оскорбление и провокацию со стороны армян. Кстати, мусорные баки выглядят вполне обычно, разделены на 3 разноцветных отсека - синий для бумаги, красный для пластика и зеленый для прочих отходов.
Завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии «Ени Азербайджан», член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Айдын Мирзазаде, заявил:«Нас удручает раскрашивание мусорных баков в цвета азербайджанского флага. Это оскорбление по отношению к Азербайджану. Думаю, Россия в скором времени решит эту проблему».
По его словам, за раскраской мусорных баковстоят не любящие Азербайджан силы, пишет BAKU.WS.
«Целью совершивших провокацию является породить в Азербайджане недовольство Россией. Возможно, причиной этому служит покупка нового оружия у России. Зарубежные диаспорские круги армян таким образом пытаются испортить дружеские отношения между двумя странами. Я бы очень хотел, чтобы этот вопрос оставался в центре внимания посольства Азербайджана в России и диаспорских организаций, и виновные были наказаны. Если решение проблемы продлится, мы сделаем официальное обращение. Но я уверен, что все решится уже сегодня»,- заявил Мирзазаде.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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