Надаль вылетел с Australian Open

PanARMENIAN.Net - Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль получил травму ноги и отказался от продолжения борьбы с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Australian Open. Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.

31-летний Надаль снялся с матча в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты.

В полуфинале Чилич сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, выбившим из турнира болгарина Григора Димитрова, пишет Lenta.ru.

Australian Open проходит в Мельбурне с 10 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 44 миллиона долларов.