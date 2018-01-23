Надаль вылетел с Australian Open
23 января 2018 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль получил травму ноги и отказался от продолжения борьбы с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Australian Open. Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.
31-летний Надаль снялся с матча в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты.
В полуфинале Чилич сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, выбившим из турнира болгарина Григора Димитрова, пишет Lenta.ru.
Australian Open проходит в Мельбурне с 10 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 44 миллиона долларов.
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