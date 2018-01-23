Номинанты на «Оскар» объявлены
23 января 2018 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская академия кинематографических искусств и наук 23 января в Лос-Анджелесе назвала претендентов на премию «Оскар».
Так, фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» получил 13 номинаций. Фильм претендует на награду в категории «Лучший фильм». За «Оскар» в этой номинации с «Формой воды» будут бороться: «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Темные времена», «Леди Берд», «Секретное досье» и «Призрачная нить».
На «Оскар» за лучшую женскую роль претендуют: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») и Мерил Стрип («Секретное досье»).
На награду за лучшую мужскую роль номинированы: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.») и Гэри Олдман («Темные времена»).
В номинации «Лучшая режиссура» за награду будут бороться: Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Грета Гервиг («Леди Берд»).
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» номинированы: «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция), «Нелюбовь» (Россия).
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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