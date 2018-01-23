США поставили Грузии противотанковые системы Javelin
23 января 2018 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый этап закупки противотанковой ракетной системы Javelin Грузией успешно завершился. Система размещена в безопасном месте в Грузии. Об этом заявил министр обороны страны Леван Изория после встречи с послом США в Грузии.
По заявлению Изория, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы, пишет Грузия-Online.
Госдеп США в ноябре 2017 года одобрил возможные продажи Грузии ПТРК Javelin и командных пусковых установок на сумму 75 миллионов долларов. Грузия ранее запросила поставки 410 ПТРК Javelin и 72 командных установок.
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