Саргсян высоко оценил усилия Франции по мирному урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 23 января в Париже на встрече с председателем Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи высоко оценил усилия Франции – как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – по мирному урегулированию карабахского конфликта, в данном контексте подчеркнув важность визитов французских парламентариев в Арцах, что, по его мнению, вносит неоценимый вклад в справедливое урегулирование карабахского конфликта, раскрывает распространяемую Азербайджаном ложь касательно Арцаха.

Саргсян придал большое значение межпарламентским отношениям, которые, по его словам, прекрасно дополняют повестку межгосударственных отношений. Президент Армении высоко оценил деятельность межпарламентской группы дружбы Армения-Франция, направленную на укрепление армяно-французских связей. По словам президента, эта деятельность также проявляется в формировании верных представлений о стране во время визитов депутатов в Армению и распространении соответствующей информации, которая позволяет составить более полное и объективное представление об Армении во Франции.

Саргсян высоко оценил деятельность Национального собрания Франции в деле международного признания и осуждения Геноцида армян, которая, по словам президента, соответствует репутации Франции как ведущей страны по защите прав человека.

Собеседники обоюдно выразили удовлетворение также тесным армяно-французским сотрудничеством в рамках международных парламентских организаций.

На встрече Саргсян и де Рюжи также коснулись отношений Армения-ЕС и их дальнейшего развития после подписания рамочного соглашения.