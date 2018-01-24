Макрон: Франция всегда будет рядом с Арменией
24 января 2018 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция всегда будет рядом с Арменией: Об этом в ходе встречи с находящимся во Франции с рабочим визитом президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, Франция по возможности окажет необходимое содействие в проведении в 2018 году в Армении саммита Франкофонии на самом высоком уровне.
Макрон отметил, что знаком и является сторонником той борьбы, которую ведут армяне Франции для признания Геноцида армян. Затронув тему карабахского конфликта, президент Франции сказал, что только переговоры позволят достичь длительного решения конфликта в пользу народов региона.
Макрон также заявил, что вместе с президентом Армении планирует встретиться с французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром.
Самое значимое
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
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