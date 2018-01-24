Макрон: Франция всегда будет рядом с Арменией

PanARMENIAN.Net - Франция всегда будет рядом с Арменией: Об этом в ходе встречи с находящимся во Франции с рабочим визитом президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Франция по возможности окажет необходимое содействие в проведении в 2018 году в Армении саммита Франкофонии на самом высоком уровне.

Макрон отметил, что знаком и является сторонником той борьбы, которую ведут армяне Франции для признания Геноцида армян. Затронув тему карабахского конфликта, президент Франции сказал, что только переговоры позволят достичь длительного решения конфликта в пользу народов региона.

Макрон также заявил, что вместе с президентом Армении планирует встретиться с французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром.