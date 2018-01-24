ОБСЕ проведет плановый мониторинг в Карабахе
24 января 2018 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 25 января проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
16 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
Partner news
Сюжет
Последние новости
Алиев: Москва и Баку обсуждают новые поставки вооружений Объем военных поставок России Азербайджану оценивается в $5 млрд
Известны соперники армянской сборной в Лиге наций УЕФА Лига наций – новое футбольное соревнование, которое стартует в 2018 году
Старейший житель Земли, возможно, живет в Армении Ни один из 20 старейших ни один из 20 старейших жителей Армении не живет в доме престарелых
МОК запретил проносить флаг РФ на трибуны Олимпиады-2018 «Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены. Такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхёнчхане