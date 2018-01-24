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Армения и Сингапур могут исключить двойное налогообложение

Армения и Сингапур могут исключить двойное налогообложение
24 января 2018 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян на полях Давосского экономического форума провел встречу с вице-премьером Сингапура, министром экономики и социальной политики Тарманом Шанмугаратнамом.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, в ходе встречи участники подчеркнули важность исключения двойного налогообложения между Арменией и Сингапуром. Соответствующая договоренность находится на финальной стадии выработки.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах виноделия, органического земледелия, образования и ИТ.

Премьер Армении отметил также, что история развития Сингапура является хорошим примером для Армении и пригласил Шанмугаратнама посетить Армению с визитом. Последний принял приглашение. Сингапурский вице-премьер отметил в ходе беседы важность вклада армянской общины в развитие страны и подчеркнул значение армянского культурного наследия в Сингапуре.

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