Инвестор из ОАЭ замеряет потенциал ветроэнергетики в Армении
24 января 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Эмиратская компания Access Infra Central Asia строит в Армении башни для замера потенциала ветроэнергетики.
По сообщению министерства энергетики и природных ресурсов, построена башня высотой в 80 м в Гегаркуникской области страны. В апреле компания приступит к возведению второй башни.
«Если ожидания оправдаются, в течение двух-трех лет у нас может появиться не имеющая аналогов в мире ветроэлектростанция. Это будет наиболее высокая горная ветроэлектростанция, где будет применено множество инновационных решений», - заявил замминистра энергетики Айк Арутюнян.
В маe 2017 года было объявлено об интересе компании к постройке в Армении ветряных электростанций мощностью до 150 мВт.
В Армении на настоящий момент действует одна ветряная станция – первая в стране и на Южном Кавказе. Электростанция «Лори-1», мощностью в 2,64 МВт была построена на Пушкинском перевале на севере страны на грант Ирана и действует с 2005 года.
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