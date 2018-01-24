Инвестор из ОАЭ замеряет потенциал ветроэнергетики в Армении

PanARMENIAN.Net - Эмиратская компания Access Infra Central Asia строит в Армении башни для замера потенциала ветроэнергетики.

По сообщению министерства энергетики и природных ресурсов, построена башня высотой в 80 м в Гегаркуникской области страны. В апреле компания приступит к возведению второй башни.

«Если ожидания оправдаются, в течение двух-трех лет у нас может появиться не имеющая аналогов в мире ветроэлектростанция. Это будет наиболее высокая горная ветроэлектростанция, где будет применено множество инновационных решений», - заявил замминистра энергетики Айк Арутюнян.

В маe 2017 года было объявлено об интересе компании к постройке в Армении ветряных электростанций мощностью до 150 мВт.

В Армении на настоящий момент действует одна ветряная станция – первая в стране и на Южном Кавказе. Электростанция «Лори-1», мощностью в 2,64 МВт была построена на Пушкинском перевале на севере страны на грант Ирана и действует с 2005 года.