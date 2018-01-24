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Джигарханяна выписали из больницы

Джигарханяна выписали из больницы
24 января 2018 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из Городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна, Джигарханян чувствует себя нормально.

«Армен Борисович выписался, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник заедет в театр»,— сказал Согомонян.

18 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в больницу им. Пирогова с диагнозом «гипертонический криз». Кроме того, у медиков были подозрения на невралгию и на то, что артист подхватил вирус.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера
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