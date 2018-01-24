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МОК запретил проносить флаг РФ на трибуны Олимпиады-2018

МОК запретил проносить флаг РФ на трибуны Олимпиады-2018
24 января 2018 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Болельщики не смогут проносить на трибуны Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российские флаги. Соответствующий запрет принят Международным олимпийским комитетом, не допускающим наличие на аренах олимпийских соревнований флагов стран, которые не принимают участия в Играх.

«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены. Такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхёнчхане, пишет Championat.com.

5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, однако допустил до участия в Играх в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» атлетов, которые получат индивидуальные приглашения.

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Championat.com. МОК запретил проносить флаг России на соревнования Олимпиады в Пхёнчхане
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