Известны соперники армянской сборной в Лиге наций УЕФА
24 января 2018 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Гибралтар, Лихтенштейн, Армения и Македония попали в 4-ю группу лиги D по итогам жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА.
Об этом стало известно в ходе стартовавшего в Лозанне мероприятия по определению соперников в рамках розыгрыша Лиги.
Лига наций – новое футбольное соревнование, которое стартует в 2018 году. Европейские футбольные сборные разбиты на 4 лиг, те, в свою очередь, разбиты на 4 группы. Победитель каждой из лиг получит путевку на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Соперниками Армении за выход на Евро в рамках лиги D, помимо указанных команд по группе, являются Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра (группа 1), Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан Марино (группа 2), Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово (группа 3).
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