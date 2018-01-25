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Кока-Кола представит в Ереване Кубок ЧМ по футболу

Кока-Кола представит в Ереване Кубок ЧМ по футболу
25 января 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках тура, организованного перед Чемпионатом мира по футболу, Кубок Чемпионата мира ФИФА 7 февраля будет привезен в Ереван. ФИФА организует международный тур Кубка с 2006 года сомвестно с компанией «Кока-Кола».

Тур Кубка дает футбольным болельщикам уникальную возможность увидеть самую престижную футбольную награду и умножить волнение и ожидания перед чемпионатом мира.

Официальное начало четвертого тура Кубка чемпионата мира по футболу было дано 9 сентября 2017 года в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. До конца года ему удалось побывать в 16 городах России, проехав более 16.000 км. 22 января в Лондоне начался второй этап тура Кубка: сегодня Кубок находится в Коломбо, Шри-Ланка.

Всего с января по апрель Кубок побывает в более чем 50 странах. В этом году в тур Кубка войдут также 24 новых страны, где Кубок никогда не был. До 2022 год компания «Кока-Кола» представит Кубок во всех 211 странах-членах ФИФА.

Во время приезда Кубка в Ереван в рамках официального мероприятия компании «Кока-Кола Хелленик Армения» состоится церемония приема Кубка президентом Армении.

Кубок путешествует по странам на брендовом чартерном самолете компании «Кока-Кола».В мае он вернется в Россию, продолжив свой тур по стране, а 15 июля будет вручен команде победителей Чемпионата мира.

Компания «Кока-Кола» является одним из наиболее преданных сторонников ФИФА. Реклама компании «Кока-Кола» украшает стадионы во время чемпионатов мира еще с 1950 года, а сотрудничество с ФИФА официально началось в 1974 году.

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