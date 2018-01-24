Азербайджанца выгнали из зала заседаний ПАСЕ во время выступления Сержа Саргсяна

PanARMENIAN.Net - Азербайджанского активиста Ахмеда Шахидова выгнали из зала заседаний Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время выступления президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом сообщил сам Шахидов на своей странице в соцсети Facebook.

Во время выступления президента азербайджанский активист поднял фотографии двоих членов азербайджанской диверсионно-разведывательной группы Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, отбывающих заключение в Карабахе.

Однако охрана вывела Шахидова из зала заседаний ПАСЕ.

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение, убийство и похищение.

Аскеров и Гулиев были задержаны в июле 2014 года, в ходе спецоперации по обезвреживанию группы. Третий член группы - Гасан Гасанов, около 18:00 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар застрелил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1977 г.р), ранил жительницу села Дзорахбюр Котайкской области Армении Карине Давтян (1977 г.р). При задержании Гасанов был убит, тело было передано Азербайджану 2 октября без каких-либо предусловий. Также установлено, что 4 июля на территории села Авсатах диверсанты похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна (28.04.1997 г.р), тело которого обнаружено 15 июля в лесополосе в районе общин Карвачар и Манашид.