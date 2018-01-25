ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
25 января 2018 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Ночью 25 января, около 02:00 (по местному времени), ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Попытка проникновения азербайджанской диверсионно-разведывательной группы своевременно была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР на оборонительном участке одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения.
В результате превентивных действий АО НКР азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции.
По предварительным данным, противник понес потери. Подробности уточняются.
ВС Азербайджана в последний раз предприняли попытку диверсионного проникновения в Карабахе в ночь на 25 февраля 2017 года, в результате чего тогда азербайджансцы оставили 5 трупов своих спецназовцев на нейтральной территории и вернулись на исходные позиции с тремя ранеными.
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